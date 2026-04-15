Ближний Восток остается опасным маршрутом для российских туристов

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов предостерег российских туристов от самостоятельных поездок на Ближний Восток. Напомним, США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских.

По его словам, даже в странах, не участвующих напрямую в конфликте, могут возникнуть сложности с логистикой перелетов, что приведет к увеличению времени в пути и стоимости билетов.

В текущей геополитической обстановке, связанной с обострением конфликта между Ираном, Израилем и США, такие путешествия сопряжены с рисками и не рекомендованы до стабилизации ситуации в регионе.

Отметим, что турпоток из России в ОАЭ упал на 65% из-за конфликта.

Между тем, единственная пострадавшая в ходе ближневосточного конфликта россиянка идет на поправку.