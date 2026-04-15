Директора турагентства приговорили к принудительным работам за обман клиентов

Железногорский городской суд рассмотрел дело против директора турфирмы «Колизей». Ее признали виновной в 22 случаях мошенничества.

Как следует из материалов дела, 46-летняя Лидия Зосименко заключала с людьми договоры на турпоездки. Но после получения денег она отменяла путевки, а деньги тратила на свое усмотрение. Иногда туристы узнавали об отмене уже в дороге или по прибытии за границу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

В суде Зосименко вину не признала. Она говорила, что туры дорожали, менялся курс валют, и из-за этого она не всегда могла их организовать. Клиентам об изменениях она не сообщала, чтобы не портить репутацию. Себя она называла человеком, который просто ошибся.

Суд с этим не согласился и признал ее виновной по 21 эпизоду по ч. 3 ст. 159 УК РФ и еще по одному эпизоду по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ей назначили 3 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.

Ранее, в марте, ее уже признавали виновной по аналогичной статье и назначали штраф 200 тыс. руб. Тогда пострадала семья из Железногорского района: они заплатили более 190 тыс. руб. за отдых в Турции, но поездка не состоялась, и деньги им не вернули.