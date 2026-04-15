Туристам в Берлине обещают льготы за уборку мусора

Власти Берлина планируют запустить проект BerlinPay, который предусматривает меры поощрения туристов за уборку мусора или участие в мероприятиях по улучшению экологии города, пишет немецкое издание Kronen Zeitung.

© tourdom.ru

На туристическом сайте Visit Berlin, где появился анонс проекта, говорится, что путешественникам предложат бонусы на услуги партнеров программы. Ожидается, что к ней присоединятся городские учреждения, культурные площадки, туристические сервисы и компании из сферы отдыха и транспорта. Они будут предлагать гостям скидки на услуги, бесплатные напитки или экскурсии в обмен на участие в проекте. Точного плана пока нет. Его должны представить до конца мая.

За образец взяли программу CopenPay, которая работает в Дании. В Копенгагене гостям уже предлагают такие способы поощрения. Кроме уборки мусора, льготы могут получить туристы, которые отказываются от поездок на автомобилях в пользу велосипедов и общественного транспорта. Местный бизнес считает это одним из путей улучшения имиджа и повышения интереса к своим услугам.

Датский опыт также стал основой для проекта DestinationPay, к которому намерены присоединиться другие страны. Его организаторы призывают турбизнес переходить «от экономики потребления в сфере туризма к экономике впечатлений, где ценность поездки определяется ее вкладом в развитие общества, а не расходами», говорится на сайте программы.