Россияне открыли купальный сезон в Турции

Россияне в Турции открыли купальный сезон. Вообще-то считается, что море в этой стране начинает «работать» в июне. Однако все зависит от погоды и места отдыха: например, в Анталье, Кемере и Сиде вовсю плещутся уже в середине мая, а в Аланье – даже в апреле.

Конечно, говорить о массовых заплывах пока рано – вода еще бодрящая. Например, сегодня море в районе пляжа Клеопатры прогрелось до +17…+18 °С.

«Море объективно холодное, купаются только любители. Но загорать нормально. Правда, ветер прохладный – иногда хочется накинуть толстовку», – говорят одни туристы, находящиеся сейчас в Аланье.

«На нашем пляже сейчас 50% в купальниках, 40% в футболках, остальные в свитерах», – отмечают другие.

А третьим вода кажется уже теплой:

«Прекрасно купаюсь уже несколько дней. Море у берега по ощущениям +22, не меньше».

А кто-то и рад бы поплавать, но опасается морской фауны:

«Медуз много, даже на берег выбрасывает».

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, вода у средиземноморского побережья Турции к концу апреля прогреется до +20 °С, а к середине мая – до +21 °С.