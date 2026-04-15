В Турции захотели открыть новые курорты для россиян
География заграничного отдыха граждан России может существенно расшириться за счет запуска свежих туристических направлений на турецком побережье Черного моря, сообщил замглавы Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын.
«Возможно, мы откроем и новые направления, включая черноморский регион», – сказал Гюнайдын, передает РИА «Новости».
По его словам, местные власти заинтересованы в том, чтобы гости из России путешествовали по всей территории страны.
Гюнайдын добавил, что предпочтения туристов постепенно меняются. Если раньше они выбирали исключительно Анталью, то сейчас стабильно растет спрос на поездки в Стамбул, Бодрум, Каппадокию и регионы Эгейского моря. Путешественники высоко оценивают уровень местного сервиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году россияне заняли первое место среди иностранных туристов в Турции. Президент Владимир Путин сообщал о рекордном потоке в 6,7 млн отдыхающих из России.