Эксперты назвали цены туров в самые популярные города Грузии на майские праздники.

В 2025 году количество российских туристов, посетивших Грузию, превысило 1,5 млн человек, что на 11% больше, чем годом ранее. Страна традиционно входит в топ-10 зарубежных направлений для семейного отдыха на майские праздники, когда здесь официально стартует туристический сезон.

PR-специалист "Слетать.ру" отметила, что путешественники всё чаще стремятся погрузиться в местную культуру, кухню и традиции, не ограничиваясь осмотром столицы и пляжным отдыхом в Батуми.

Специалист привела актуальные цены на недельные туры на двоих с вылетом из Москвы во второй половине мая и проживанием в отелях с завтраками:

Батуми: от 81 900 рублей (4 звезды) и от 96 850 рублей (5 звезд); Тбилиси: от 80 200 рублей (4 звезды) и от 108 100 рублей (5 звезд); Боржоми: от 100 000 рублей.

Эксперт советует туристам, планирующим активный маршрут по стране, комбинировать перелёты через Тбилиси, Кутаиси и Батуми, а для спокойного пляжного отдыха рассматривать курорты Кобулети и побережье Аджарии – передает RostovGazeta.