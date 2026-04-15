Изменение системы контроля в аэропортах ЕС привело к многочасовым очередям

Евросоюз запустил систему биометрического контроля на границах, и это привело к многочасовым очередям в аэропортах 15 европейских стран. Проблемы возникли как в небольших городах, так и в крупных хабах во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции.

Глава европейского подразделения Международного совета аэропортов Оливье Янковец заявил, что в ближайшие недели, особенно летом, ситуация может стать «неуправляемой», пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Система биометрического контроля въезда и выезда ЕС (Entry/Exit System, EES) начала работу 10 апреля. Теперь пассажиры из стран, не входящих в ЕС, включая Великобританию, при первом въезде в Евросоюз обязаны регистрировать свои персональные данные и биометрическую информацию. Однако вместо заявленных 60–90 секунд процедура во многих случаях занимает часы, из-за чего некоторые пассажиры не успевают на свои рейсы.

Изменения коснулись всех стран ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии. При этом привычная практика проставления штампов в паспорта больше не используется.

Оливье Янковец также заявил, что необходимо предусмотреть возможность полностью приостанавливать работу системы EES в тех случаях, когда время ожидания становится чрезмерным и фактически выходит из-под контроля. Он указал на серьезные структурные сбои, включая неработающие терминалы регистрации, хроническую нехватку персонала и неполадки в работе компьютерных систем.Однако такие проблемы возникают не во всех аэропортах. Туристы рассказали TourDom.ru, что, например, в Милане несколько дней назад они не заметили больших очередей.