Туристов призвали не требовать к себе «эксклюзивного подхода» на Ближнем Востоке

МИД РФ призвал российских туристов оценивать риски поездок на Ближний Восток, а если возникнут проблемы, с пониманием относиться к работе дипломатических служб, которые делают все возможное для помощи соотечественникам. Об этом заявил интервью ТАСС директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

«Хотелось бы обратиться к широкой аудитории с призывом адекватно оценивать возможности наших дипломатов. Наши загранучреждения готовы прилагать все возможные усилия для защиты прав и законных интересов граждан за рубежом, однако требовать для себя в текущей напряженной обстановке в регионе эксклюзивного индивидуального подхода по меньшей мере несправедливо по отношению к другим соотечественникам, оказавшимся в такой же сложной ситуации», – сказал Климов.

Он также попросил сограждан «ответственно подходить к вопросам планирования своего пребывания за рубежом», особенно в тех регионах, где есть признаки возможной эскалации напряженности. Им рекомендуется заблаговременно изучить информацию и рекомендации на официальных ресурсах страны посещения и МИД России, в том числе на канале консульского департамента в национальном мессенджере МAX, установить на телефон и зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник».

По его словам, в течение всей поездки путешественникам надо иметь при себе полный комплект личных документов и запас наличных денег, систематически отслеживать статус своего рейса и уведомления авиакомпаний, быть готовыми к отмене и задержке вылета, заранее продумать альтернативные маршруты.

Кроме того, Климов посоветовал туристам встать на консульский учет в российских загранучреждениях.