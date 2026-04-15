В Дубае закроют знаменитый отель

Отель Jumeirah Burj Al Arab в Дубае временно прекратит работу. Оператор объекта объявил о масштабной программе реставрации, которая продлится 18 месяцев. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

© tourdom.ru

Так называемый парус планируют обновить «как произведение искусства», бережно и с сохранением оригинального облика. Речь идет прежде всего о реновации интерьеров. Руководить всем процессом будет французский архитектор Тристан Оэр, известный по работе с парижским Hotel de Crillon.

«Эта программа реставрации знаменует собой новую главу в истории Jumeirah Burj Al Arab», – заявил Томас Мейер, генеральный директор оператора Jumeirah.

Jumeirah Burj Al Arab был открыт 27 лет назад. В отеле насчитывается 198 люксов, оформленных с использованием мрамора, сусального золота и кристаллов Swarovski. Среди знаковых элементов – спиральная люстра весом около 450 кг. Здание высотой 321 м расположено на искусственном острове и считается одним из самых узнаваемых и фотографируемых отелей мира.