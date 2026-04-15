Россиянам назвали место отдыха в Европе без визы

Тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала, что для российских туристов может представлять интерес отдых в Черногории. Для посещения этой европейской страны не нужна виза, сообщает News.ru.

Эксперт считает, что Черногория является прекрасной альтернативой Турции. Эти страны во многом схожи по климату, поэтому и курортный сезон проходит в них в схожие сроки. Наталия Ансталь подчеркнула, что в Черногорию лучше всего ехать в июне или сентябре, когда там не очень жарко.

«Июль и август также являются хорошими вариантами для отдыха в Черногории. Страна пока не ввела визовый режим для россиян, так что потребуется лишь заграничный паспорт. Выбрать можно как пляжный отдых, так и экскурсионный», - отметила блогер.

По ее словам, в Черногории есть большой выбор мест, интересных для путешественников. Например, можно выбрать поездку в национальные парки, на озера, в горы или посетить популярные пещеры.