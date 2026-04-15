Таиланд вводит обязательную медицинскую страховку для всех туристов

Власти Таиланда планируют ввести обязательное требование о наличии медицинской страховки для всех иностранных туристов при въезде в страну. Новое правило коснется каждого отдыхающего, направляющегося на популярные курорты или в столицу государства, и станет обязательным условием для пересечения границы.

Согласно новой инициативе, каждый иностранный путешественник должен будет предъявить действующий медицинский страховой полис при въезде в Таиланд. Отсутствие документа станет основанием для отказа в пересечении границы.

Как сообщает издание Турпром, подобная инициатива обсуждалась давно, но теперь перешла на этап практической реализации. Основная причина — финансовые потери тайских государственных медицинских учреждений, которые по закону обязаны оказывать экстренную помощь всем пациентам, включая иностранцев.

Бюджет страны ежегодно теряет около 100 миллионов бат (примерно 240 миллионов рублей) из-за неоплаченных счетов за лечение туристов. Основная часть этих убытков приходится на самые посещаемые туристические зоны.

Директор больницы на Пхукете доктор Вирасак Лортонгкхам отмечает:

«Многие туристы приезжают на Пхукет и впервые пробуют водить мотоцикл, что увеличивает риск несчастных случаев».

Неопытные водители, арендующие недорогие скутеры и не знающие местных правил движения, регулярно получают тяжелые травмы, лечение которых обходится в огромные суммы.

Наличие действующей страховки будут проверять наравне с заграничным паспортом. Процедуру могут проводить сотрудники авиакомпаний при регистрации на рейс или офицеры на паспортном контроле по прибытии.

Для туристов, прибывших без заранее оформленного полиса, в аэропортах установят специальные стойки по продаже страховок. Также ожидается возможность приобретения медицинской защиты во время перелета или электронной регистрации, однако такие срочные варианты будут значительно дороже.

Минимальная стоимость полиса на стандартный двухнедельный отпуск составит около 1100 бат (примерно 2600 рублей). Такая страховка покроет лишь базовое лечение и самую экстренную помощь.

Для активных путешественников, планирующих поездки на двухколесном транспорте или погружения под воду, потребуется расширенный вариант защиты стоимостью от 4700 до 7000 рублей.

Хотя закон еще официально не вступил в силу, специалисты рекомендуют готовиться к поездкам по новым правилам уже сейчас. Путешественникам следует приобретать полисы с суммой покрытия не менее 50 000 долларов, которые включают транспортировку, лечение серьезных травм и стоматологическую помощь.