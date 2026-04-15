Авиакомпании Европы могут оставлять в аэропортах часть багажа для резерва на топливо

Европейские авиакомпании на фоне топливного кризиса могут быть вынуждены оставлять багаж пассажиров и коммерческие грузы в аэропортах вылета, чтобы обеспечить выполнение рейсов. Причиной стали ограничения на заправку самолетов в ряде аэропортов Европы и Азии, из-за которых перевозчики начали брать на борт дополнительное топливо для обратных перелетов, жертвуя полезной загрузкой, пишет деловая газета Ekonomim.

По данным авиационных экспертов и представителей отрасли, такие меры уже серьезно меняют логистику среднемагистральных перевозок. На примере самолета Airbus A321neo расчеты показывают, что если в обычных условиях рейс Стамбул – Лондон требует около 9 тонн топлива, то при необходимости резерва на обратный путь нагрузка увеличивается примерно на 8 тонн. Из-за этого в целях соблюдения требований безопасности резко сокращается коммерческая загрузка: значительная часть грузов остается в ангарах, а вслед за ними под риск попадает и багаж пассажиров – его могут не загружать в самолет из-за операционных ограничений.

Увеличенная масса приводит и к росту расхода авиакеросина: на транспортировку каждой лишней тонны самолет тратит на 3–4% больше топлива в час. В результате на рейсе продолжительностью около 3,5 часа почти 1 тонна топлива уходит только на перевозку дополнительного веса. Кроме того, для соблюдения центровки авиакомпаниям приходится оставлять часть кресел пустыми или закрывать их для продажи.

Ограничения на заправку уже привели к изменению маршрутов: перевозчики начали применять практику fuel tankering – перевозку топлива из пункта вылета. В условиях, когда в Турции подобных ограничений нет, часть самолетов выполняет технические посадки в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является пунктом назначения.

Ситуация может ухудшиться в ближайшее время. Европейский совет аэропортов (ACI Europe) предупредил, что, если транзит через Ормузский пролив не восстановится в течение 3 недель, Евросоюз может столкнуться с системным дефицитом авиационного топлива.