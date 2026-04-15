Отдых без ажиотажа: спрос на туры рухнул на 15%

Мало того что майские праздники в этом году выдались самыми короткими за восемь лет — всего шесть дней. Так еще и туристы стали заметно реже бронировать поездки. По данным аналитиков Travelata, количество бронирований на майские сократилось примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. И это не только из-за рваного графика выходных.

Эксперты называют две главные причины. Во-первых, напряженная обстановка на Ближнем Востоке, которая заставляет многих отложить дальние поездки. Во-вторых — банальная нехватка дней. Чтобы слетать в Турцию или Египет, нужно присоединять отпуск. А это могут позволить себе далеко не все.

Те, кто все-таки решился на зарубежную поездку, стали бронировать намного раньше. В этом году туры начали покупать за два с половиной месяца до вылета — это раньше, чем в 2025-м. Видимо, люди не хотели рисковать и тянуть до последнего. Средняя продолжительность зарубежного тура — около восьми ночей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

В итоге картина получается двойственная. С одной стороны, внутренний туризм выиграл за счет Краснодарского края и крупных городов. С другой — общее число бронирований упало. Рынок майских 2026 года запомнится не рекордами, а усталостью туристов от рваного графика и внешней нестабильности.

