Путешественник рассказал, возможно ли пройти путь Сантьяго без спецподготовки

Путешественник Антон Кухта рассказал в интервью «Чемпионату», возможно ли пройти путь Сантьяго без специальной подготовки. Весной 2025 года он преодолел португальский маршрут протяжённостью 268 км. По словам Антона Кухты, пройти его реально с нуля, просто прогулочным шагом. Даже если человек никогда не ходил в походы, это ему по силам.

«Этот путь подходит всем: взрослым, пожилым и даже детям. У меня подрастает сын, ему 12 лет, и я хотел бы подарить ему прохождение тропы на 18‑летие или 20‑летие — оплатить билеты и маршрут. Я считаю, это отличная школа жизни: здесь приходится решать вопросы с проживанием, питанием, маршрутом, общаться с иностранцами. Люди на пути очень дружелюбны, приветливы и общительны», — сказал путешественник.

Он подчеркнул, что есть разные варианты маршрутов. Некоторые реально пройти за 10 дней, а для других необходимо закладывать несколько недель.