Авиасообщение с Ближним Востоком восстанавливается: туристов обнадежили

Пауза в турах на Ближний Восток продолжается, но авиасообщение с регионом постепенно оживает. Представители отрасли рассказали, что происходит и на что туристам можно рассчитывать.

Emirates теперь летает из Москвы четыре раза в неделю. Qatar Airways продолжает рейсы — все комбинированные туры через Доху в Индонезию, Малайзию, Таиланд и на Филиппины действуют. Пока катарский перевозчик выполняет один ежедневный рейс, но есть надежда, что с мая запустят второй.

До кризиса пользовались спросом туры на «Формулу-1» в Саудовской Аравии, Катаре, Абу-Даби и Бахрейне. Как только снимут ограничения на продажу поездок, интерес, вероятно, вернётся.

«Что касается ближневосточных круизов по Персидскому заливу, то на сезон 2026–2027 действуют ограничения, однако ситуация может измениться в любой момент», – сообщила представитель крупнейшего российского туроператора Любовь Чучмаева.

Напомним, из-за необходимости огибать некоторые страны Ближнего Востока маршруты удлинились, топливные траты авиакомпаний выросли, а логистика усложнилась. Все это напрямую бьёт по карману туристов.

Тем не менее, ОАЭ осенью может стать очень выгодным направлением для россиян. Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов прогнозирует, что при открытии Ближнего Востока цены на размещение в Эмиратах способны серьезно упасть.