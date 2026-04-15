В Таиланде пару иностранных туристов задержали после секса на пляже

На Пхукете арестовали французскую пару, которую сняли на видео во время интимной близости на пляже Райи. Об этом сообщает Khaosod.

По данным полиции, 24-летние Халан и Надя 10 апреля занялись сексом на песке на глазах у прохожих, а их стоны, как утверждали свидетели, было слышно издалека.

Сделанная очевидцами видеозапись вызвала возмущение в соцсетях и среди местных жителей, которые раскритиковали и самих туристов, и отсутствие патрулирования на этом участке пляжа.

После жалоб полиция начала розыск пары и вскоре обнаружила их в отеле в районе Кату. В полиции сообщили, что туристы узнали себя на видео и заявили, что не знали о нарушении, объяснив случившееся расслабленностью во время отдыха.

За непристойное поведение в общественном месте каждого оштрафовали на 5000 бат (11,7 тыс. рублей). Кроме того, данные туристов передали иммиграционным службам для дальнейшей проверки визового статуса.