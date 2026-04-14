Определен самый дорогой зарубежный тур

Самый дорогой зарубежный тур обошелся семье из России в миллион долларов (75,3 миллиона рублей). Об этом Telegram-каналу «360» рассказал эксперт Российского союза туроператоров (РСТ) Павел Белов.

Уточняется, что россияне слетали на эту сумму в Бразилию. В страну Латинской Америки отправились восемь членов семьи. При этом самым дорогим туром по России стала поездка группы из 12 человек на Алтай за 30 миллионов рублей.

Кроме того, стало известно, в каких странах россияне в 2025 году потратили больше всего денег. В топе оказались ОАЭ, Турция, Таиланд, США и Индонезия.

Ранее соотечественников предупредили о возможном дефиците мест в заграничных отелях летом. Уточнялось, что это может произойти из-за эффекта отложенного спроса на фоне кризиса на Ближнем Востоке.