В Турции допускают снижение турпотока из России в 2026 году

В 2026 году в Турции ожидают от 4,5 до 6 млн туристических поездок из России. Нижняя граница прогноза примерно на 2,4% ниже, чем в 2025-м, а верхняя – выше на 30%. Для сравнения: в 2025 году, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, россияне совершили 4,61 млн поездок – это на 2,9% больше, чем в 2024-м.

Как пояснил РИА «Новости» заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) TÜRSAB Давут Гюнайдын, Россия остается одним из ключевых туристических рынков наряду с Германией, Великобританией и Ираном, но точно спрогнозировать турпоток сейчас невозможно из-за обстановки на Ближнем Востоке.

Российская сторона при этом оценивает возможный поток в Турцию примерно в 6,5 млн поездок, что на 41% больше прошлогоднего результата. Об этом говорил ранее временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

На рынке также ожидают возможное перераспределение туристических потоков. На фоне конфликта между Израилем и Ираном часть туристов, которые планировали поездки в ОАЭ, может переориентироваться на Турцию, заявил в марте координатор Pegas Touristik по странам СНГ Орхан Санджар. По его мнению, эта страна может стать заменой как Египту, так и другим курортам региона – прежде всего в сегменте пляжного отдыха.