Туристов продержали на досмотре в аэропорту несколько часов

Туристы жалуются на затянувшийся досмотр в аэропорту Домодедово. Как рассказал редакции турагент, неприятный эпизод произошел вчера после прилета рейса U6 784 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Стамбула.

«Когда пассажиры шли через “зеленый коридор”, то примерно каждого четвертого человека в толпе выборочно забирали на дополнительный досмотр. Пригласили девушку и из числа наших туристов», – поделилась турагент, добавив, что освободилась ее клиентка только в начале второго ночи, то есть спустя 4 часа после прилета.

Чем был вызван конкретно этот досмотр, неизвестно (редакция обратилась за комментарием в пресс-службу аэропорта Домодедово). Но, по словам юриста Альянса туристических агентств Марии Чапиковской, такие случаи периодически происходят: выборочный досмотр пассажиров и их вещей возможен, если у сотрудников имеются основания предполагать совершение правонарушения. Полномочия предусмотрены ст. 30 ФЗ «О государственной границе Российской Федерации», где сказано, что «пограничные службы вправе производить осмотр и исследование вещей и предметов, находящихся при лицах, въезжающих на территорию Российской Федерации или выезжающих с территории Российской Федерации».

Но при этом, обращает внимание юрист, возникает вопрос по поводу содержимого электронных устройств, потому что термин «исследование вещей» можно трактовать по-разному. По общему правилу право на неприкосновенность личной жизни, тайну личной переписки, телефонных разговоров гарантировано Конституцией РФ. Поэтому предоставить на досмотр вещи нужно при наличии оснований, однако включать и вводить пароль обязанности нет без наличия соответствующего судебного постановления или другого оформленного постановления в рамках уголовного дела (либо в рамках административного).

«То есть при наличии просто подозрений или во время мероприятий по обеспечению безопасности, без уголовного или хотя бы административного производства, досматривать содержимое телефона без согласия гражданина нельзя», – отметила Мария Чапиковская.

