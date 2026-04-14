Агрегатор отказал заболевшему пассажиру в вынужденном возврате за перенесенный рейс

Авиакомпания перенесла рейс на двое суток, но в день вылета пассажир внезапно заболел. Он попросил сервис, где бронировал билеты, аннулировать их, позже предоставил необходимые медицинские документы, но получил отказ. О ситуации редакции TourDom.ru рассказал сам турист.

Артур планировал поездку из Уфы в Таиланд с 5 по 17 марта для встречи с братом. Билеты в Паттайю он купил в одном из агрегаторов. Самолет должен был отправиться на курорт 5-го числа, но рейс несколько раз переносили, а затем назначили на двое суток позже запланированного – 7 марта в 22:20.

В день вылета пассажир внезапно почувствовал себя плохо и решил отменить путешествие. Он открыл больничный и за несколько часов до рейса обратился в службу поддержки за вынужденным возвратом по болезни.

«Сервис подтвердил, что меня сняли с рейса и нужно будет предоставить медицинские документы для запроса в авиакомпанию. Далее я прошел лечение и по окончании отправил в агрегатор все необходимое», – говорит Артур.

Однако от сервиса пришел отказ. «Авиакомпания не одобрила вынужденный возврат, так как места были сняты после вылета первого рейса», – говорится в сообщении поддержки.

«Пробовал возражать, написал, что к моменту моего обращения в агрегатор самолет еще не отправили, – поделился Артур. – Безуспешно. В итоге потерял 68 тыс. руб., не отдохнул и только нервы потратил».

Отказ пассажира от перелета считается вынужденным в случае болезни (которая подтверждается медицинскими документами) при условии, что он уведомил об этом авиакомпанию до окончания регистрации на рейс, напомнила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Это предусмотрено п. 3 ст. 108 Воздушного кодекса РФ.

«Но сам факт переноса рейса – это просрочка доставки клиента авиакомпании, а значит, также дает ему право требовать возврат», – говорит Мария Чапиковская.

Она считает, что в любом случае пассажиру имеет смысл написать претензию в авиакомпанию и в агрегатор, приложив переписку и все подтверждающие документы.