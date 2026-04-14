Живущая в США блогерша раскрыла стоимость закупки «недорогими продуктами»

Блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), живущая в США, рассказала, сколько потратила на заказ «недорогих продуктов» в американском магазине. Об этом она высказалась в видео, доступном на ее YouTube-канале.

Шабашова решила заказать продукты к праздничному столу на свой день рождения.

«Внимание, там нет ничего дорого. Овощи... Креветки только единственное дорогое, но их немножко. Фрукты, ягоды и снеки. 370 долларов. 32 тысячи рублей», — заявила она.

Мадрид добавила, что также планировала заказать еду из ресторана, торт и купить алкоголь. По словам блогерши, за всю еду на праздник она потратит около 100 тысяч рублей.

В конце декабря 2025 года Шабашова рассказала, что переехала в США. Она поступила на филиал Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе, где будет учиться на режиссера.