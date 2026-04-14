Какие туристические направления пошли в рост вместо Ближнего Востока

Сегодня глава PAC Group Илья Иткин провел традиционную конференцию в рамках «Открытого франчайзингового форума». Мероприятие состоялось в Турции, в отеле Rixos Premium Belek, его участниками стали более 140 руководителей турагентств – лидеров продаж. Корреспондент TourDom.ru также находится на месте событий.

В своем выступлении Илья Иткин прокомментировал статистику продаж. Она особенно интересна, учитывая текущий мировой кризис: выпадение из ассортимента целого региона, стран Ближнего Востока, и невозможность организации круизов по Персидскому заливу.

В противовес распространенному мнению о том, что бенефициаром изменения спроса станет Турция, данные PAC Group показывают: больше остальных выигрывает Китай. В туроператоре прирост за год составил 43% – при изначально высокой базе.

Заметно повысился спрос на Японию и Вьетнам, каждая из этих стран отметилась более чем 50%-ным повышением уровня продаж.

Мальдивы сохранили стабильность, в ассортименте PAC Group они устойчиво занимают одно из лидирующих мест. Глава туроператора уверен, что этому способствовали прямые рейсы «Аэрофлота», спецпредложения местных отелей и быстрое восстановление рейсов арабских перевозчиков – Emirates, flydubai и Etihad Airways. По словам Ильи Иткина, Emirates восстановила около 80% маршрутной сети.

Интересная ситуация складывается по Италии. Прирост объема продаж на направлении составил 24%. Но это достижение отражает не столько рыночную тенденцию, сколько возможности и экспертизу самого туроператора – практически весь рынок обращается к нему за итальянским турпродуктом.

Турция также остается одной из ключевых стран в ассортименте PAC Group и входит в тройку лидеров, однако динамика роста здесь более сдержанная – около 6%. На конференции Илья Иткин анонсировал планы по дальнейшему усилению на направлении: компания готова предложить агентам максимально конкурентные условия и рассчитывает на обратную связь от них, если на рынке появятся более выгодные предложения.

Особое внимание на конференции уделили круизным программам. Один из 23 лайнеров MSC, ключевого партнера PAC Group, оказался заперт в Дубае, из-за закрытия Ормузского пролива судно не может покинуть акваторию и перейти на новый маршрут. В результате около 6 тыс. туристов не смогли в марте отправиться в запланированные круизы.

При этом продажи перераспределяются на другие регионы – в первую очередь на Средиземное море, где у MSC Cruises задействовано 15 лайнеров, а также на азиатские маршруты. В PAC Group фиксируют 22%-ный рост числа бронирований на заезды 2026 года. Кроме того, большой потенциал имеет новый премиальный продукт – лайнеры Explora Journeys. Сейчас под этим брендом работают два судна, в июле к ним присоединится третье. По словам Ильи Иткина, «к 2028 году MSC спустит на воду еще три лайнера, доведя общее количество до шести, что позволит Explora стать безусловным лидером в сегменте luxury в мире. А этот продукт в России особенно востребован».