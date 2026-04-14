Борт EasyJet улетел из Милана без 100 пассажиров после давки в аэропорту

Пассажиры падали в обморок в давке в аэропорту Италии и остались в аэропорту — самолет EasyJet улетел без них. Подробностями истории делится издание Daily Star.

Инцидент произошел в аэропорту Милана Линате 12 апреля. В этот день из-за новой цифровой системы пограничного контроля (EES) образовались огромные очереди на три часа, которые начинались за пределами воздушной гавани. Сообщается, что многие люди теряли сознание, некоторых тошнило от перегрева.

В сложившейся непредвиденной ситуации EasyJet перенесла рейс на час, но в итоге самолет вылетел раньше из-за правил работы экипажа. Это не понравилось пассажирам, которые прибыли с большим запасом времени.

«В 11:20 утра нам сообщили, что рейс вылетел без нас. Нас всех посадили в автобус и отвезли обратно в зону прилета, где нам пришлось снова подойти к стойке EasyJet», — рассказала одна из пострадавших.

Ранее сообщалось, что новая ускоренная система въезда в Европу EES вызвала хаос на границах, заставив местных чиновников задуматься о ее отмене. Время обработки документов увеличилось на 70 процентов, спровоцировав многочасовые очереди.