Арабская авиакомпания продолжает отменять рейсы в Москву

Пассажиры интересуются, когда Air Algerie возобновит полеты в Москву.

«У нас рейс через неделю, а мы до сих пор в неведении, состоится ли он», - волнуются туристы.

Редакция TourDom.ru убедилась, что авиакомпания продолжает отменять ближайшие вылеты по маршруту Алжир – Москва – Алжир.

Клиенты перевозчика получают уведомления об аннуляции билетов за несколько дней до предполагаемого отправления, а иногда и накануне.

«Письмо о снятии 10 апреля рейса AH 3000 пришло на почту 9-го», «Нам 11 апреля прислали сообщение об отмене вылета 15-го», – пишут туристы.

По словам пассажиров отмененных рейсов, перевозчик предлагает только возврат, деньги поступают оперативно.

«Мы позвонили в поддержку сервиса, где покупали билет, и всё быстро решилось, – поделилась россиянка. – Обещали перевести средства в этот же день, так и вышло».

Любопытно, что авиакомпания отменяет рейсы и по другим направлениям, также накануне назначенной даты.

«У меня сняли завтрашний самолет из Парижа, – рассказала другая туристка. – Оформила возврат, деньги пришли сразу».

По состоянию на 12:00 14 апреля вылеты в Алжир AH 3001 в сезонном расписании Шереметьево анонсированы по понедельникам, средам и пятницам. Ближайшие должны состояться 17 и 20 апреля.

Однако на официальном сайте Air Algerie по-прежнему не продаются билеты в Россию на апрель, в том числе на 17-е и 20-е.

«На выбранные рейсы и даты нет свободных мест», – указано в сообщении.

Очевидцы рассказывали, что 2 апреля билеты еще были в наличии, а 3-го пропали.

Air Algerie пока не заявляла о прекращении полетной программы в Россию и не называла причину корректировки расписания. Одному из пассажиров перевозчик пояснил, что рейсы в Москву снимают из-за давления со стороны авиавластей Евросоюза: маршрут проходит через воздушное пространство стран ЕС. Но есть и другая версия – задолженность авиакомпании за аэронавигационное обслуживание в России.

Редакция направила запрос в Air Algerie, на момент публикации ответ не поступил.