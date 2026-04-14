Улетный план: названы цены майских туров в Китай из Владивостока

Пока одни планируют традиционные шашлыки, туроператоры фиксируют небывалый спрос на поездки в Китай. Причина — не только бюджетные цены на туры, которые сопоставимы с самостоятельными путешествиями, но и новые транспортные возможности. По наблюдениям блогеров-путешественников, готовый тур во многих случаях выходит дешевле, чем билеты и проживание отдельно, а в приграничные города лучше бронировать организованную поездку: в пик сезона автобусные билеты дорожают, а очереди на границе могут затянуться на несколько часов.

С 30 марта возобновились прямые автобусные рейсы между Владивостоком и Яньцзи. Автобус вместимостью до 55 пассажиров проходит через Хуньчунь, время в пути — всего шесть часов. Стоимость билета в одну сторону составляет от 2000 рублей, а до конца мая действуют скидки — от 1800 рублей. На этом фоне в аэропорту Владивостока продолжается расширение китайской маршрутной сети. В рамках летнего расписания количество рейсов в Пекин достигнет 28 вылетов в неделю, а рейсы в Харбин будут выполняться девять раз в неделю.

Главная новинка сезона — чартерный рейс в Ичан. С 14 марта авиакомпания «Якутия» и туроператор «Кэпитал Тур» запустили прямые рейсы к знаменитым горам Аватара из фильма Кэмерона. Время в пути — всего 3 часа 50 минут на Sukhoi Superjet 100, вылеты по субботам. Стоимость восьмидневного пакета начинается от 95 тысяч рублей. В программу входят посещение национального парка Чжанцзяцзе, стеклянный мост над пропастью и парк-заповедник «Семь звёзд». Это первый в России прямой рейс в эту локацию, и доступен он пока только в составе тура.

Приморцы уже оценили и возрождающиеся приграничные направления, пишет vostokmedia.com. Судя по отзывам, после снятия пандемийных ограничений Хуньчунь вырос почти вдвое: здесь появились новые парки отдыха с аквапарками и аттракционами, а отели и торговые центры активно работают. Туристы отмечают, что цены в приграничных городах остаются низкими, а местные жители встречают гостей с радушием.

К тому же ситуацию с визами можно больше не отслеживать: безвизовый режим между Россией и Китаем действует до сентября 2026 года, и его планируют продлить. Как сообщили представители МИД РФ, китайские партнеры уже уведомили о готовности пролонгировать соглашение еще на один год.

А лидерами среди отечественных направлений стали Санкт-Петербург, Казань и Москва, привлекая туристов возможностями для экскурсионного отдыха. При этом Петербург обогнал Москву по гостиничным ценам при вдвое меньшем турпотоке