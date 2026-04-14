Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в китайский Урумчи

Авиакомпания Red Wings с 1 июля запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи – административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района. Вылеты запланированы дважды в неделю: по средам в 18:00 и по воскресеньям в 20:50 из аэропорта Кольцово. Обратные рейсы из аэропорта Дивопу – по четвергам в 02:00 и по понедельникам в 04:50 по местному времени. Время в пути составляет около 4 часов, на маршруте будет использоваться самолет SSJ 100.

Урумчи – крупнейший город на западе Китая и важный транспортный узел, через который проходят железнодорожные и автомобильные маршруты в страны Центральной Азии. Исторически он был связан с Великим шелковым путем, что отразилось на составе населения и городской среде: помимо ханьцев, здесь проживают уйгуры, казахи и представители других народов региона. В городе заметно различие районов – есть современные кварталы с широкими проспектами и многоэтажной застройкой, а также территории с рынками и традиционной торговлей.

Среди городских объектов выделяется Синьцзянский музей, где представлены археологические находки, в том числе хорошо сохранившиеся мумии из засушливых районов региона. В южной части города находится Международный большой базар Урумчи – это комплекс с торговыми рядами, продуктами, текстилем и изделиями местных ремесленников. В повседневной жизни города заметно использование двух языков – китайского и уйгурского, в том числе на вывесках и в транспорте.

Урумчи часто используют как отправную точку для поездок в горные районы системы Тянь-Шань. Примерно в 100 км от города находится Озеро Тяньчи – высокогорный водоем на высоте более 1900 м, куда организованы регулярные экскурсионные маршруты. В регионе также развита дорожная сеть, позволяющая добраться до степных и пустынных территорий, включая окраины пустыня Такла-Макан. Климат континентальный и засушливый: летом температура часто превышает +30 °C, зимой возможны значительные морозы.