Qatar Airways разрешила бесплатно сдвинуть вылеты по броням до 15 июня

Пассажиры Qatar Airways могут бесплатно изменить дату вылета по подтвержденным броням с отправлением до 15 июня 2026 года. Об этом авиакомпания сообщила в соцсетях. Новый рейс должен состояться до 31 октября 2026 года.

Если и этот перелет будет отменен или перенесен на неудобное для путешественника время, его снова можно будет безвозмездно сдвинуть на нужные даты, но с условием, что на выбранное время будут свободные места, а тариф – соответствовать первоначальной брони. Если же цена нового билета вырастет, разницу придется доплатить.

Напомним, с 1 апреля перевозчик восстановил рейсы в/из Шереметьево с частотой 4 раза в неделю, а к середине мая обещал увеличить общее количество перелетов в Доху и обратно более чем по 120 направлениям. Это расширяет возможности подбора стыковочных маршрутов для российских туристов, собирающихся в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Европы и США.

Но Qatar Airways предупреждает, что расписание могут корректировать, а рейсы отменять «в связи с операционными, нормативными, соображениями безопасности или другими обстоятельствами, не зависящими от авиакомпании».