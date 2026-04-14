В Турции заявили об ожидании от 4,5 до 6 млн туристов из России в 2026 году

Точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке, отметил зампредседателя Ассоциации турагентств страны Давут Гюнайдын.

«У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе сообщила, что Турция будет направлением номер один в выездном организованном туризме среди соотечественников.

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов заявлял, что Москва ожидает, что в этом году турецкие курорты посетят около 6,5 млн российских отдыхающих.