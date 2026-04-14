Российских туристов в египетском отеле накормили рыбой с паразитами

Российские туристы отправились на отдых в Египет и во время обеда в отеле съели рыбу с паразитами. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, супруги с тремя детьми остановились в гостинице Sunrise Remal Resort в Шарм-Эш-Шейхе. Сразу после заселения они пошли в главный ресторан отеля и выбрали скумбрию. Вскоре 16-летняя россиянка нашла в своей рыбе червяка — она почувствовала его во рту.

В ролике жительница России Татьяна, которая является врачом-терапевтом, показала паразита. При этом шеф-повар заведения пытался убедить туристов, что эта «добавка» — рыбий глаз.

По словам Татьяны, выраженных симптомов отравления у нее и детей нет, но 10-летняя дочь испытывает легкое недомогание. Россиянка потребовала от администрации гостиницы проверки, чтобы выяснить, какой вид гельминта находился в рыбе, так как ее дети страдают от аллергических реакций. На данный момент ответа семья не получила.

Ранее стало известно, что россияне снова массово отравились в отеле Таиланда. В отеле MBC Condotel у 13 гостей из России диагностированы кишечная инфекция и конъюнктивит.