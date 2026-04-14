Паром между южнокорейским Сокчо и Владивостоком отменили на неопределенный срок

Паромная линия между южнокорейским Сокчо и Владивостоком приостанавливает работу с 14 апреля. Такое решение принято на фоне резкого подорожания топлива, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в российском МИД.

© tourdom.ru

Речь идет о судне GNL Grace, выполнявшем рейсы на этом направлении. В дипведомстве уточнили, что эксплуатация парома отложена на неопределенный срок. Пассажирам, оформившим билеты на более поздние даты, пообещали полный возврат средств через агентства продаж.

В то же время другая линия, между Владивостоком и южнокорейским портом Донхэ, продолжает функционировать без изменений. Паром Eastern Dream ходит по расписанию.

Маршрут в Сокчо был возобновлен 28 февраля после январской паузы, связанной с ремонтом. За этот период GNL Grace прошел модернизацию в Пусане, а оператор планировал развивать направление, в том числе за счет туристических предложений. С конца марта действовала акция с пониженными тарифами на рейсы до 27 мая.