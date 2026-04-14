Российские туристы в выигрыше: почему туры в ОАЭ осенью резко подешевеют

ОАЭ осенью может стать очень выгодным направлением для россиян. Вице-президент АТОР Тарас Кобищанов прогнозирует, что при открытии Ближнего Востока цены на размещение в Эмиратах способны серьезно упасть.

«Надеемся, что это произойдет осенью. И в этом случае начнется бурный рост продаж. Поскольку отели, которые конкурируют между собой, будут бороться ценой за клиента», – заявил он.

Эксперт считает, что массовые отели Эмиратов (не считая топовые) при открытии направления вполне могут составить ценовую конкуренцию Египту, хотя по уровню сервиса они его превосходят.

Еще одним фактором снижения цен может стать то, что европейские туристы уже сейчас бронируют осень в основном на Канарских островах, в Таиланде и других более стабильных направлениях, а не на Ближнем Востоке. Российские же путешественники, как правило, покупают туры позже – за месяц и более до вылета.

«И очень может быть, что в случае открытия ОАЭ наш рынок может остаться единственным крупным игроком на этот момент», – полагает Кобищанов.

Напомним, Конфликт на Ближнем Востоке и временный запрет на продажу туров в ОАЭ серьезно ударили по рынку – в марте продажи российских туроператоров снизились на 30 %.