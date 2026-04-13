Путешественникам предложили сэкономить на отдыхе на Пхукете

У легких на подъем туристов есть возможность очень недорого отдохнуть в Таиланде в апреле. В конце высокого сезона, судя по предложениям в онлайн-агрегаторах, на туры на Пхукет с вылетом из Москвы можно поймать хорошие скидки. Отдых предлагается от 75–80 тыс. на человека за 10–12 дней.

Цены на некоторые варианты снизились наполовину. Такой дисконт, например, действует на тур в Gu Hotel 3*. Отдых с 20 апреля на 10 ночей на двоих обойдется в 175 тыс. руб. В стоимость включены завтраки. А из плюсов туристы отмечают бассейн на крыше, что компенсирует расположение на третьей линии.

Есть спецпредложения и в гостиницы 4* – от 180 тыс. В Seaview Patong Hotel на первой береговой линии за 12 ночей придется отдать 196 тыс. с вылетом 23 апреля. Туристам предлагают отправиться в Таиланд рейсами авиакомпании «Икар».

В Phoenix Karon Beach Hotel 4* (в 200 м от популярного пляжа Карон) можно слетать за 182 тыс. Это на сто с лишним тысяч дешевле, чем раньше. В стоимость включен перелет «Аэрофлотом».

В пятерках также можно найти солидные дисконты. Туры в самые бюджетные отели этой категории начинаются от 193 тыс. за 12 ночей. А, например, в Kora Beach Resort Phuket 5* на первой береговой линии тот же срок удастся провести минимум за 230 тыс. В Dewa Phuket Resort & Villas 5* этой суммы хватит только на 9 ночей.

