Итальянцы требуют новых подтверждений для получения шенгена

Визовый центр Италии Italy VMS изменил процедуру записи туристов на подачу документов. Эта компания обслуживает самый большой потоков туристов из России, желающих посетить страну, – офисы находятся в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь от заявителя потребуется дополнительная верификация.

Как сообщают агенты, при бронировании слота ВЦ начал рассылать письма с кодами. Полученную комбинацию цифр необходимо ввести для продолжения процедуры записи. На текущий момент жалоб на стабильность работы новой проверки нет.

Оформление итальянского шенгена по-прежнему остается достаточно долгой процедурой в сравнении с другими лояльными к россиянам европейскими странами. Порядка 2 месяцев сейчас уходит на рассмотрение документов туриста. Еще около месяца, а то и больше придется потратить на ожидание своего времени визита с момента записи.

На минувшей неделе итальянцы раздали слоты на май. В свободном доступе их нет. Разве что у посредников с ботами, которые готовы поделиться забронированным местом за солидную цену. Традиционно итальянцы добавляют места в систему онлайн-записи раз в месяц. Так что следующую стоит ждать в начале следующего месяца.

Ранее TourDom.ru писал, что москвичи отправляются за французским шенгеном в Санкт-Петербург.