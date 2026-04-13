«Аэрофлот» увеличил перевозку пассажиров на международных маршрутах

Группа «Аэрофлот» в первом квартале увеличила пассажиропоток до 11,9 млн человек, что на 2,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба нацпера.

Основной объем пришелся на внутренние линии, где было обслужено 8,7 млн клиентов – на уровне прошлогодних значений. Международные направления продемонстрировали более заметную динамику: перевозки выросли на 8,9%, до 3,2 млн человек.

Пассажирооборот группы за первый квартал увеличился на 6,9%. Коэффициент занятости кресел достиг 91,2%, прибавив 3,1% в годовом выражении.

Непосредственно авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 6,5 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем годом ранее. При этом пассажирооборот вырос на 10,5%, а загрузка кресел достигла 91,3%.

В марте показатели группы в целом остались на уровне прошлого года – перевезено 4,1 млн пассажиров. На внутренних маршрутах зафиксировано снижение на 1,9%, до 3 млн человек, тогда как международный сегмент показал рост на 5,8%, достигнув 1,1 млн клиентов. Пассажирооборот за месяц увеличился на 5%.

В «Аэрофлоте» отмечают, что, несмотря на временную приостановку рейсов в ОАЭ на фоне ситуации на Ближнем Востоке, международные перевозки удалось нарастить за счет перераспределения воздушных судов на востребованные направления, в том числе в страны Юго-Восточной Азии, а также в Турцию и Египет.