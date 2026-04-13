В Абхазию уже можно попасть по свидетельству о рождении

В социальных сетях туристы и турагенты активно обсуждают упрощение въезда в Абхазию для детей. Несмотря на официальные сообщения СМИ со ссылкой на властей, что возможность вновь пересекать границу по свидетельству о рождении будет доступна с 1 мая, появляются отзывы от тех, кто уже якобы воспользовался этим. Правда это или вымысел, пытаются понять участники тг-чата для профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0».

«У меня у коллеги туристы на прошлой неделе уже так выехали. Главное, чтобы была красная печать о гражданстве, а то не пустят», – делится успешным опытом одна из представительниц розницы.

За разъяснениями действующего порядка редакция TourDom.ru отправилась на горячую линию Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Дежурный, поднявший трубку, сначала сообщил, что такой возможности нет. А на уточняющий вопрос, с какого числа все-таки будет можно, обратился к коллегам. После этого он вернулся с ответом, что по свидетельству о рождении действительно уже выпускают.

Напомним, что упрощенный формат пересечения российско-абхазской границы продлили до 2027 года после большого количества жалоб от туристов на сложности с оформлением загранпаспортов перед сезоном. Получать документы для многих стало необходимостью после того, как 20 января 2026 года вступили в силу поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Согласно ему по свидетельству о рождении по-прежнему невозможно выехать в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан.