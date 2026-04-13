В правительстве РФ высказались о восстановлении авиасообщения с Ближним Востоком

Восстановление авиасообщения со странами Ближнего Востока будет зависеть от развития ситуации. Об этом «Вестям» заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Сейчас временно Минтранс, Росавиация, мы приостановили [рейсы на Ближний Восток] до нормализации ситуации, потому что самый важный критерий для нас — это безопасность наших пассажиров, поэтому до 17-го числа у нас пауза. И дальше мы посмотрим, как будут развиваться события», — сказал он.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.