Booking.com сообщил об утечке данных клиентов

Сервис бронирования Booking.com подтвердил утечку данных пользователей. Как сообщили в компании, «неавторизованные лица» получили доступ к информации о бронированиях клиентов. Об этом пишет издание NL Times.

О проблеме стало известно после того, как части пользователей пришли уведомления о подозрительной активности. В письмах говорится, что инцидент затронул «некоторое количество бронирований».

Как сообщили в Booking.com, злоумышленники могли получить доступ к информации о бронях, именам и фамилиям гостей, адресам электронной почты, физическим адресам, номерам телефонов, а также другой информации, которую пользователи передавали объектам размещения.

В компании заявили, что ситуация уже взята под контроль, а все затронутые клиенты уведомлены. Сроки инцидента и масштаб утечки не раскрываются. Booking.com не уточняет, сколько пользователей могли пострадать, и не комментирует детали произошедшего.

Эксперты в таких случаях рекомендуют внимательно относиться к письмам и сообщениям, связанным с бронированиями, и не переходить по подозрительным ссылкам, так как подобные утечки часто используются для фишинговых атак.