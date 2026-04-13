В Китае впервые выпустили единый гид Michelin по региону Цзяннань

В Китае впервые представили объединенный гастрономический гид Michelin по восточному региону Цзяннань. В него вошли рестораны Шанхая, а также провинций Цзянсу и Чжэцзян.

Как отметил международный директор гида Гвендаль Пуленнек, новый выпуск охватывает кулинарные традиции сразу трех территорий и дает целостное представление о гастрономии региона.

Всего в путеводитель включили 409 ресторанов. Из них 156 находятся в Шанхае, 111 – в провинции Цзянсу и 142 – в Чжэцзяне. Три звезды Michelin получил ресторан Taian Table в Шанхае. Еще 14 заведений удостоены двух звезд, а 62 – одной звезды.

Остальные участники списка получили отметки Bib Gourmand за хорошее соотношение цены и качества или рекомендацию Michelin Selected.

Регионы, вошедшие в гид, объединяет кухня Цзяннань. Для нее характерны мягкие, сбалансированные вкусы с легкой сладостью, минимальным количеством специй и акцентом на морепродукты и речную рыбу. Среди основных способов приготовления – тушение, варка и готовка на пару.