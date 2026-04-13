Эксперты признали провал северокорейского курорта для россиян

В апреле авиакомпания Nordwind Airlines планирует запустить первый прямой рейс из московского Шереметьево до нового курорта Северной Кореи – Вонсан-Кальма. Однако, несмотря на открытие продаж, перспективы направления вызывают сомнения у профессионалов туристического рынка.

«Северокорейский курорт Вонсан оказался слишком дорогим для российских путешественников. Поездка на двоих обойдется примерно в четыре тысячи долларов, тогда как отдых в Египте стоит в два раза дешевле. К тому же купаться в море там пока невозможно из-за ледяной воды, а прямые рейсы уже отменили – теперь добраться до места можно только через Владивосток», – пояснил вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян агентству 360.ru.

Сам курорт Вонсан-Кальма, открывшийся в 2025 году, расположен на восточном побережье Корейского полуострова на песчаных пляжах бухты. Исторически город Вонсан, административный центр провинции Канвандо, был небольшим поселением еще в XIV веке при династии Чосон. В XIX веке он стал крупным международным портом, а после разрушений Корейской войны его восстановили как промышленный и транспортный центр.

Инфраструктура новой зоны отдыха рассчитана на 20 тысяч туристов: здесь работают около 50 отелей, аквапарки, рестораны и даже кемпинги. Однако путешественникам стоит учитывать местные правила. Для мужчин действует строгий дресс-код (брюки и туфли), а для женщин – длинные юбки. Среди минусов первые гости называли слабый дорогой Wi-Fi, отсутствие сотовой связи без местной сим-карты, жесткие кровати и специфическое мороженое. Хотя море и песок оказались чистыми, а персонал – вежливым.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что направление может заинтересовать в первую очередь жителей Дальнего Востока из-за географической близости. Турэксперты также считают, что Вонсан скорее привлечет искушенных туристов, ищущих экзотику. Тем же, кто не успел спланировать поездку на майские праздники, специалисты советуют обратить внимание на достопримечательности Московской области.