Как добраться до Яньцзи своим ходом: советы путешественников

Путешественники из Владивостока рассказали, как добраться до Яньцзи, одного из популярных у дальневосточников городов в китайском приграничье, самостоятельно. Для этого есть два варианта.

Классический путь через Хуньчунь

После того как Россия и Китай ввели безвизовый режим, помощь туроператоров для поездок в КНР больше не нужна: не нужно оформлять групповые списки на въезд и заранее подавать документы на визу. Теперь приехать в Китай можно буквально как в соседний город – просто сев в автобус.

Чтобы добраться до Яньцзи, можно прибыть в Хуньчунь и уже оттуда направиться к конечной точке поездки.

Из Владивостока выезд автобусом – можно забронировать онлайн на сайте перевозчика. Прибытие в Хуньчунь будет в районе 10–11 часов утра по местному времени, если повезет недолго стоять на границе.

«Автовокзал и ж/д вокзал в Хуньчуне находятся в одном здании: если стоять лицом к вокзалу, то крайняя правая дверь – это автовокзал (珲春国际客运站 / Hunchun International Bus Terminal), а вход посередине – это ж/д вокзал (珲春站 / Hunchun Railway Station)», – объясняют авторы блога про путешествия «Грушины Юра и Юля».

До Яньцзи можно добраться поездом – в пути около 30–40 минут. Путешественники советуют покупать билет онлайн сразу после прохождения китайской границы – раньше не стоит, можно не угадать со временем. Билет на одного обойдется примерно в 28 юаней.

Еще один вариант – ехать на автобусе. Купить билеты на него можно в здании автовокзала. Но время в пути будет больше, порядка часа.

Третий вариант – взять такси. Цена вопроса – порядка 200 юаней. Но зато можно сразу добраться до своего отеля без пересадок. Заказать такси можно через приложения WeChat, Alipay или попросить помощи у русскоязычных сотрудников кафе в Хуньчуне.

Обратная дорога строится так же: из Яньцзи до Хуньчуня любым удобным способом. А вот для того, чтобы вернуться во Владивосток, нужно заранее бронировать билеты. Лучше сделать это сразу в день оформления билетов до Китая. Сначала вы платите перевозчику 880 рублей за человека – это бронирование места в автобусе. Также автокомпания выдаст номер контактного лица в Китае, с ним надо будет связаться заранее, узнать время встречи и получить квитанцию на оплату в кассе автовокзала Хуньчуня, еще порядка 130 юаней за билет. Важно: эти автобусы при самостоятельной покупке (без тура) везут туристов только до/от автовокзала.

Сразу до Яньцзи

Еще один способ добраться в Яньцзи из Владивостока – прямой рейс. Билеты также можно купить напрямую у транспортной компании лично или на сайте и там же забронировать обратный билет. Цена одного билета 3500 рублей.

Но у этого способа есть несколько нюансов. Первый – поздний выезд из Владивостока. Автобус отправляется в 10 часов утра от автовокзала. Прибытие в Яньцзи – около 20 часов, если повезет не застрять на границе дольше привычного.

Еще один нюанс – уехать таким рейсом из Яньцзи во Владивосток в воскресенье не получится: автобусы ходят только с понедельника по субботу.

