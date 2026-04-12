Emirates обновила информацию по вынужденным обменам и возвратам авиабилетов

Авиакомпании Emirates обновила на своем сайте информацию по вынужденным обменам и возвратам авиабилетов. Правила теперь распространяются на вылеты в период с 28 февраля по 31 мая (по условиям, действовавшим прежде, только до 30 апреля).

Пассажирам предлагаются на выбор два варианта. Можно «переоформить бронирование на другой рейс в тот же или другой пункт назначения в том же регионе не позднее 15 июня», либо запросить полный возврат средств в случае отказа от поездки.

Тем, кто покупал билеты непосредственно у перевозчика, необходимо направлять заявки в авиакомпанию. Если же перелет приобретался через агента, нужно связываться с ним.

Пассажиры, обращавшиеся в Emirates за возвратами, продолжают делиться в соцсетях собственным опытом. Сроки разнятся: кому-то удалось решить вопрос буквально в течение 10 дней, а иные ждут уже более месяца.

«Билеты покупали в офисе в Москве, по карте. 13 марта подали три отдельные заявки от каждого из нашей компании. Деньги получили 1, 3 и 4 апреля», «Три недели прошло, денег пока нет. Бронировали в офисе Emirates на Сухаревской», «Одобрение на возврат пришло через несколько дней, но на счет ничего не зачисляют уже пятую неделю», – пишут в телеграм-чате Travel Ask.

С 3 марта ожидает денег от авиакомпании и один из подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», откликнувшийся в комментариях к посту по теме.

Пассажирам, бронировавшим перевозку через билетных агентов, как правило, предлагают дождаться поступления им возвратов от Emirates, после чего готовы сделать перевод клиентам.

