Посетить космодром Байконур станет проще

Власти Казахстана планируют упростить для туристов посещение космодрома Байконур: сократить сроки оформления разрешений и внедрить систему электронных заявок, сообщили в Комитете индустрии туризма страны.

В профильном ведомстве отметили, что с начала 2026 года на Байконуре уже прошло четыре старта, которые привлекли 7,5 тыс. туристов. Ежегодный поток превышает 11 тыс. человек, и это не предел, считают власти.

Туристов на космодром возят местные туроператоры, и они заинтересованы в том, чтобы гости приезжали не только во время запусков ракет-носителей, но и в течение всего года. Для этого город Байконур включили в приоритетные направления государственной программы развития туризма Казахстана на 2023–2029 годы. В Кызылординской области также действует отдельный план, связанный с этим направлением. Сейчас для гостей на территории города работают 7 гостиниц примерно на 700 номеров. Кроме того, есть специальная смотровая площадка на 400 мест, откуда можно наблюдать за запусками ракет. Власти хотят улучшить эту инфраструктуру, создать новые объекты показа и маршруты, привлечь инвестиции. В результате у Байконура должен появиться бренд как туристического, образовательного и музейного центра.

Напомним, что космодром передан в аренду России до 2050 года. Это единый комплекс, состоящий из 15 стартовых площадок для запусков космических кораблей, четырех установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.