Во Вьетнаме предложили продлить безвиз для туристов

Представители туристических ассоциаций Вьетнама предложили правительству продлить безвизовый режим для иностранных гостей на Фукуоке и разрешить им свободно выезжать в другие регионы страны, пишет местное издание Báo An Giang.

Авторы идеи считают возможным установить продлить период безвизового пребывания минимум до 60–90 дней, а лучше до 180. Главное условие – большую часть времени проводить именно на Фукуоке. Туристы могут прилететь туда напрямую или через другие международные аэропорты, но в основном должны находиться на острове. В случае если предложение утвердят, гостям страны разрешат в течение 45 дней путешествовать по всему Вьетнаму без дополнительных визовых процедур.

Такие меры помогут превратить Фукуок в ключевой туристический хаб, через который иностранные путешественники будут распределяться по другим регионам Вьетнама, включая дельту Меконга, считают общественники.

Еще один аргумент – туристы, особенно из Европы, часто путешествуют на длительный срок, и ограничение туров только Фукуоком лишает их возможности познакомиться с другими регионами.

Кроме того, предлагается выдавать долгосрочные визы или временные виды на жительство сроком от 5 до 10 лет иностранцам, владеющим недвижимостью на острове, включая курортные виллы и апартаменты.

В правительстве подтвердили, что рассмотрят эти предложения, учитывая приближение саммита APEC. Он состоится в 2027 году.

Напомним, что граждане России могут находиться во Вьетнаме без визы до 45 дней – это правило действует как для материковой части страны, так и для Фукуока. Для большинства туристов этого достаточно, ведь они приезжают максимум на 2 недели. Если поездка планируется на более длительный срок, необходимо оформить электронное разрешение, которое позволяет находиться в стране до 90 дней.