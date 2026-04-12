Россияне все чаще выбирают Азию

Перед майскими праздниками сразу три азиатских направления – Таиланд, Вьетнам и Китай – вступили в жесткую борьбу за российских путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Значения по количеству забронированных туров в эти три страны практически идентичны. Это прямо указывает на то, что Таиланд, Вьетнам и Китай начали активно конкурировать друг с другом за российского туриста», – подчеркнули в АТОР.

Согласно статистике сервиса, суммарный спрос на три названных государства, а также на Индонезию, вырос на 51,6 % по сравнению с майскими выходными 2025 года. Интерес к Вьетнаму увеличился в 3,2 раза, к Китаю – вдвое, тогда как число россиян, выбирающих Таиланд, осталось на прошлогоднем уровне. Эксперты добавляют, что абсолютным лидером продаж стал Вьетнам.