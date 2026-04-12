Турагент назвал лучшие места для поездок в Китай по сезонам

Китай в преддверии продления безвизового режима для граждан России становится еще доступнее. Средняя стоимость тура на двоих с перелетом и проживанием в отеле начинается от 200 тысяч рублей. Для того чтобы не прогадать с погодой, важно грамотно выбрать время и локацию. Об этом рассказала турагент Евгения Журавлева.

По словам эксперта, любителям солнца и моря лучше всего отправляться в путь с ноября по апрель. Это время «сухого сезона», когда на курортах отсутствуют тайфуны, изнуряющая жара и высокая влажность. Хайнань остается безоговорочным лидером среди пляжных направлений Китая. Планируя поездку на январь, стоит помнить о китайском Новом годе — в этот период цены на отели традиционно возрастают.

Для тех, кто мечтает увидеть главные достопримечательности мегаполисов и прочувствовать колорит древних городов, лучше всего подходит межсезонье — весна, когда температура воздуха становится максимально комфортной для долгих прогулок, и осень, когда летний зной уже спал, а зимние холода еще не вступили в свои права. Именно в эти месяцы Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг предлагают самые приятные условия для знакомства.

С октября по ноябрь и с марта по май — идеальное время для того, чтобы погулять по Китаю, посмотреть достопримечательности. Весной природа расцветает, погода нормализуется, после зимы становится теплее. Осенью жара уже проходит, а холода еще не приходят, — добавила специалист.

Лето в Китае — испытание для тех, кто плохо переносит жару. На морских побережьях в это время повышается риск столкнуться с ливнями или даже тайфунами. Тем не менее путешествовать можно круглый год. Дело в том, что в любом китайском городе всегда найдется масса интересных занятий — вопрос лишь в том, насколько комфортно турист будет чувствовать себя при тех или иных погодных условиях, передает «Подмосковье сегодня».

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин сообщила, что Пекин «придает большое значение» обменам между китайцами и россиянами и заинтересован в развитии туристических контактов с Москвой.

