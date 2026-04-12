В Таиланде готовятся ужесточить правила въезда

На прошедшей неделе в парламенте Таиланда были представлены новые приоритеты в сфере туризма. Среди нововведений, которые, вероятно, затронут гостей из России, – сокращение безвизового пребывания с 60 до 30 дней, обязательное страхование, а также въездной сбор для иностранцев.

Изменения в визовой политике королевства правительство предлагает вводить поэтапно на фоне спада в туризме. Министр туризма уверен, что предложенные меры помогут привлечь гостей, готовых оставлять на отдыхе больше денег, и отсекут «некачественных» туристов.

Свои расчеты чиновник подкрепил цифрами. Так, 89% иностранцев проводят в стране от 3 дней до 3 недель. Следовательно, уменьшение безвиза в 2 раза не затронет большинство из них. У остальных же будет возможность получать долгосрочные типы виз. Цель – разорвать связь между туризмом и проживанием иностранцев в королевстве на льготных условиях. Власти рассматривают как проблему то, что такие гости порой забирают рабочие места у местных жителей и открывают бизнес, сохраняя туристический статус.

Туристов также планируется обязать заранее приобретать страховой полис. Как выяснилось, иностранные пациенты задолжали местным клиникам десятки миллионов. Во многих случаях это связано с авариями при управлении мотобайками. Министр уточнил, что двухнедельный полис стоит около 1,1 тыс. батов (2,6 тыс. руб.) при покрытии до 9 млн батов.

Пересмотрено и старое предложение направлять на обязательную страховку сборы с туристов в размере 300 батов. Фактически новый налог предложено расходовать на развитие туристической инфраструктуры, поддержку безопасности и улучшение сервиса. Правда, ставка и сроки взимания денег пока еще рассматриваются в правительстве.

При всем этом смена политики происходит на фоне сокращения турпотока. Туристическое управление Таиланда пересмотрело свой прогноз и в 2026 году ожидает на 18% меньше иностранных туристов по сравнению с предыдущими оценками.

Ранее TourDom.ru писал, что полиция Таиланда арестовала россиянина, нелегально работавшего гидом по долгосрочной визе DTV.