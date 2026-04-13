Таиланд урезает безвизовый срок: туристам готовят сюрприз со страховкой и налогом

На фоне заметного охлаждения туристического рынка Таиланд готовит серьезные изменения в правилах въезда для иностранцев, в том числе для россиян. Местное туристическое управление уже пересмотрело прогнозы на 2026 год в сторону понижения: ожидается падение турпотока на 18 % по сравнению с предыдущими оценками.

Подобные инициативы могут еще сильнее снизить привлекательность направления, особенно на фоне недавних арестов нелегальных гидов и ужесточения контроля за трудовой деятельностью иностранцев.

«Цель – разорвать связь между туризмом и проживанием иностранцев в королевстве на льготных условиях. Мы хотим привлечь гостей, готовых оставлять на отдыхе больше денег», – сообщили в министерстве туризма Таиланда.

В парламенте страны сейчас обсуждают сокращение срока безвизового пребывания с 60 до 30 дней, введение обязательной медицинской страховки и дополнительного въездного сбора. По сведениям местной прессы, власти намерены переориентировать отрасль на более состоятельных путешественников, отсеивая тех, кто задерживается в королевстве надолго.

Чиновники объясняют такие жесткие меры борьбой с иностранцами, которые под видом туристов фактически живут в стране, занимают рабочие места и ведут бизнес без соответствующих разрешений.

В министерстве туризма полагают, что сокращение безвиза не ударит по большинству отдыхающих, поскольку 89 % гостей проводят в Таиланде не более трех недель. Тем, кто планирует остаться дольше, предложат оформлять долгосрочные визы – это позволит государству лучше контролировать миграционные потоки. Особое внимание уделено медицине. Из-за того, что иностранные туристы регулярно попадают в ДТП на байках и оставляют после себя миллионные долги в местных клиниках, покупку страховки решено сделать принудительной. Ориентировочная стоимость полиса на две недели составит около 1,1 тыс. батов (примерно 2,6 тыс. рублей), при этом сумма покрытия может достигать 9 млн батов.

Правительство также вернулось к идее взимания с туристов въездного сбора в размере 300 батов. Изначально предполагалось, что эти деньги пойдут на страховку, но теперь их планируют тратить на развитие инфраструктуры и повышение безопасности. Точные сроки введения сбора и его окончательная ставка пока обсуждаются, однако очевидно, что бюджет поездки для россиян вырастет.

