«Всю информацию в интернете надо делить на два». Блогерша описала Шри-Ланку

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала на Шри-Ланке и развеяла популярные мифы об этой стране. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что поездка в это островное государство преподнесла ей важный жизненный урок.

«Он заключается в том, что всю информацию в интернете надо делить на два. Возможно, кто-то разозлился на Шри-Ланку из-за неудачного опыта или столкнулся с плохими людьми. А еще я знаю, что негативный контент привлекает больше внимания, чем позитивный», — такими фразами описала она свои наблюдения.

Первый миф в списке россиянки — о том, что на Шри-Ланке все хотят обмануть туристов. Она призналась, что за всю поездку не встретила ни одного плохого человека, и назвала ланкийцев добрыми, улыбчивыми и искренними.

Кроме того, Коновалова рассказала, что в каждом видео о Шри-Ланке блогеры предупреждали о так называемой «тук-тук мафии». Ее члены якобы блокируют таксистам входы в отели и чуть ли не силой оттаскивают туристов, когда те хотят сесть в машину, вызванную через Uber. На деле оказалось, что в местном приложении можно выбрать и тук-тук с фиксированной ценой, и легковой автомобиль. А водители, стоящие на улицах, предлагают свои услуги ненавязчиво и с улыбкой.

Путешественница также развеяла миф о дорогом отдыхе на Шри-Ланке. По ее словам, цены в пляжных ресторанах не такие высокие, как она себе представляла.

«Например, порция из восьми креветок на гриле с рисом и салатом в ресторане на берегу океана обошлась в 3,2 тысячи рупий (примерно 800 рублей). На мой взгляд, это адекватная стоимость блюда», — констатировала автор.

