Губернатор Бали ответил на обвинения в предвзятом отношении к россиянам

Губернатор Бали И Ваян Костер, в 2023 году попросивший власти Индонезии прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по прибытии по причине якобы их «плохого поведения» на острове, опроверг предвзятое отношение к гражданам РФ в интервью агентству РИА Новости.

На фоне предложения в СМИ Костера стали обвинять в дискриминации в отношении россиян и украинцев.

«Я не смотрю на это так, будто (ведут себя неподобающе на Бали) именно русские, и не делаю такого вывода. Ко всем, из любой страны, мы применяем одинаковый подход: были люди из Европы, из Австралии, из самых разных мест», — оправдался чиновник.

Ранее стало известно, что на балийском Убуде ликвидировали «русские» и «украинские» деревни.