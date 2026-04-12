Губернатор Бали призвал туристов бережно относиться к острову

Губернатор Бали И Ваян Костер призвал туристов из России бережно относиться к острову. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, поездка на Бали — это «не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций». Он подчеркнул, что остров является «достоянием мира», которое нужно сохранять совместными усилиями.

«Если мы не будем беречь его, Бали исчезнет. Мир больше не будет иметь Бали в том привлекательном виде, в каком он есть сейчас», — цитирует губернатора агентство.

Костер отметил, что все туристы, независимо от страны, должны относиться к острову с уважением, любовью и ответственностью.

